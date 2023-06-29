Ринат Фахретдинов: «Моя цель в этом году — попасть в топ-15»

31-летний россиянин Ринат Фахретдинов (20-1) заявил, что надеется войти в топ-20 рейтинга полусреднего веса UFC после боя с Кевином Ли (19-7).

«Все будет зависеть от того, какой будет победа над Кевином Ли, — сказал Фахретдинов на пресс-конференции UFC. — Как бы то ни было, победив Кевина Ли я войду в топ-20 и буду просить бой в Абу-Даби. И надеюсь, что в Абу-Даби я смогу сразиться с кем-то из топ-15. Моя цель в этом году — попасть в топ-15».

Фахретдинов подерется с Ли 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.