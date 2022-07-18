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Сегодня, 14:47

Джейк Пол обратился к Дане Уайту: «Встань на колени и умоляй, старый хрен»

Блогер и боксер Джейк Пол снова раскритиковал главу UFC Дану Уайта
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) вновь раскритиковал главу UFC Дану Уайта за то, что он не отпускает Нейта Диаса (20-13), и при этом не дает ему боев.

«Дана Говнюк Уайт унижает Нейта Диаса в медиа, а потом встает на колени и умоляет его остаться, чтобы он смог реабилитировать Конора Макгрегора. Встань на колени и умоляй, старый хрен», — написал Джейк Пол в Twitter.

Ранее Диас неоднократно публично заявлял, что UFC не хочет разрывать с ним контракт, и при этом не дает ему последний по контракту бой.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Дана Уайт
Джейк Пол
ММА
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