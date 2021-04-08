Тарасов рассказал, сколько ему предлагают денег за бой с Регбистом

Боец ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о возможном бое с Регбистом.

– На YouTube полно видео про твой возможный бой с Данилом «Регбистом». Тебе это интересно?

– Я уже сказал, что готов к бою. Он вроде тоже готов, и бой вроде намечается. Я уже хочу закончить эту ютубную историю. Все считают, что Регбист – это какой-то боец… Его аудитория считает, что меня легко выиграть, а я считаю по-другому. Почему-то аудитории ютуба история с этим боем нравится, поэтому будет очень крутое и хайповое событие.

– Бой с хайповой личностью или бывшим бойцом UFС – что ты выберешь?

– Выберу хайпового человека. А со старичком, который выступал с кем-то, где-то, когда-то… Надо смотреть на все по-другому. Почему я дрался с Кокляевым? Это новая аудитория, РЕН ТВ, там мужики за 50 говорят: «Темыч, красава!» Раньше такого не было.

А бой с Регбистом – это школьная аудитория. И я выберу именно этот бой, учитывая, что за поединок с Регбистом мне предлагают всего миллион рублей.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)