Тарасов о реванше с Кокляевым: «Я готов, Миша тоже»

Боец ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» назвал реальным реванш с Михаилом Кокляевым.

– Конечно. Если это будет интересно людям, то да. Миша готов, я тоже. Мы хотели сделать реванш сейчас, но Миша отказался. У него кино, еще какие-то проекты, быстрый реванш был не особо интересен. Я его понимаю – 40 лет мужику. Мне в 30 лет тяжело тренироваться, это только кажется, что легко. В 25 лет каждый день я мог пахать как зверь. А сейчас две тренировки провожу, потом хожу весь день злой, невыспавшийся, все бесит.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)