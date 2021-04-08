Артем Тарасов назвал фаворита в бою Исмаилова и Минеева

Боец ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

– Потасовка Маги Исмаилова с Минеевым – перебор?

– Это договоренная ситуация. Просто стадо людей, которое напало на Минеева, занимались ерундой. По идее они должны были чуть-чуть зарубиться, их бы разняли, и все. А получилась клоунада, когда напали на Минеева, били и через сетку. Это перебор. Но это было из-за людей, которые были в зале.

– Кто фаворит в этом бою?

– Оба сильные бойцы. У Минеева хорошая защита от борьбы. Понятное дело, Мага выиграл Емельяненко, но все мы знаем, в какой форме был Емельяненко. Потом он выиграл Штыркова, который пока не боец топ-уровня.

1 октября Исмаилов и Минеев проведут матч-реванш. Первый поединок Исмаилов – Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, закончился вничью.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)