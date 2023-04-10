Тарасов — о реванше Шлеменко над Эномото: «Хочет закрыть поражение»

Боец ММА, известный блогер Артем Тарасов считает, что Бой россиянина Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото будет непростым и оттого очень интересным.

«Сейчас у Шлеменко есть большое желание победить, потому что последний свой бой он проиграл. Он хочет закрыть это вполне законное и обоснованное положение», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля. Главный поединок вечера телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире.