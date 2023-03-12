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Сегодня, 18:58

Тактаров заявил, что у Волкова выросли борцовские качества

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал победу Александра Волкова над Александром Романовым и отметил прогресс в борьбе российского бойца.

«Волков — молодец. Приехал, пять месяцев поработал. И хотя у него не было суперских спарринг-партнеров, но он что-то наработал, что-то новое узнал в борьбе, в защите. К нему даже нельзя было подойти. Все действия были грамотными и четкими — приятно смотреть. Было видно, что ему это надо. Жена тоже приехала к нему Лос-Анджелес. Там этой зимой было холодно до одного градуса тепла. Я не ожидал даже такого. Это не кайф в Майами или в Таиланде. Но Саша решил, что там ему будет полезно и он узнал что-то новое. Было видно, что он в борьбе вырос. Хочется, чтобы все наши бойцы так росли», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

12 марта в со-главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Александр Волков победил техническим нокаутом в первом раунде Александра Романова из Молдавии.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-khochetsya-chtoby-vse-nashi-boicy-tak-rosli-kak-volkov-234914/
Александр Романов
Александр ВОЛКОВ
Олег Тактаров
UFC
ММА
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