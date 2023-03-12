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Сегодня, 18:51

Тренер Минеева считает, что Яну нужно менять лагерь

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева поделился впечатлениями от поединка Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

«Двалишвили очень сильно отработал свою тактику. Ян в последнее время все лагеря проводит в Таиланде. Это неправильно. Раньше он приезжал в Дагестан, а в последнее время перестал. Ему обязательно надо поменять лагерь. В этом я уверен. Яну нужно работать с неизвестными, молодыми и голодными ребятами. Обязательно. Если он с ними не будет работать сейчас, ему будет сложно взять реванши за свои поражения с молодыми бойцами. Это мною уже проверено. Конечно, у Яна эта звездочка есть. От этого мало кто застрахован. Не так сильно, но она у Петра есть. Когда я увидел Яна в Екатеринбурге, я поговорил с ним. Напомним предыдущие поединки, сказал, что ему не хватает прежнего прессинга, сейчас Петр начал застаиваться и давать соперникам работать. Нужно возвращаться в прежний режим. Вроде бы он слушал, но не услышал меня», — приводит слова Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-mineeva-yan-poimal-nebolshuyu-zvezdochku-emu-nuzhno-menyat-lager-234910/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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