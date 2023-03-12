Скаредин заявил, что Ян ухудшился по сравнению с самим собой и стал менее разнообразным

Глава бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили и отметил регресс в действиях российского бойца.

«Я бы не стал давать сейчас резких оценок, говорить, что все плохо или все нормально или надо делать вот это. У меня нет панацеи для Петра, но очевидно, что есть какие-то нерешенные вопросы, раз он систематически стал давать такие результаты. Если мы посмотрим на сегодняшний бой, то он выглядел гораздо менее ярко, чем обычно. По отношению к старому доброму Петру Яну, которого мы все знаем он ухудшился, стал менее разнообразным. Думаю, что на этот вопрос никто лучше самого Петра не ответит. Посмотрим, какие выводы он сделает, и что предпримет дальше», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

12 марта в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе экс-чемпион в легчайшем весе, россиянин Петр Ян проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили и продлил свою проигрышную серию до трех поединков.