Тактаров записал обращение к Макгрегору. Видео

Известный российский боец Олег Тактаров поддержал ирландца Конора Макгрегора, которого задержали в Майами, когда он разбил телефон фаната, пытавшегося его сфотографировать ранним утром на выходе из отеля.

- Конор, ты мне нравишься. Мне не к чему прицепиться, - сказал Тактаров в своем Инстаграме. - К сожалению, не могу сказать то же самое об остальной Британии. Если ты придешь в шашлычную к Ахмеду и захочешь сделать его фотографию он скажет: "Не фотографируй меня!". Если ты хочешь сфотографировать меня, дай мне сфотографировать тебя". Думаю, что это разумно, не так ли? Конор, я в это ситуации на твоей стороне.

Ранее Тактаров отметился в комментариях к посту Макгрегора, написав "My hero". Этот комментарий вызвал реакцию со стороны русскоязычных подписчиков Макгрегора, поэтому Тактарову пришлось объяснять свою позицию.

– Когда коллега в беде, мужчина обязан встать на его сторону и протянуть руку, – написал Тактаров в ответ одному из подписчиков. – А курицы и поросята пусть издают любые звуки.

– Это нормально. Я Федора поддержал, когда все ждали, что дальше, – добавил затем Тактаров по поводу Емельяненко. – А здесь… Что Конор, что Мамаев с Кокориным – жертвы провокаций. Мы должны быть на их стороне, когда тяжело и весь мир против.

Олег Тактаров: "Что Конор, что Мамаев с Кокориным - жертвы провокаций"