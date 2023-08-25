Тактаров в октябре может провести поединок с представителем мексиканцев, напавших на него в январе 2022-го

Промоутер Владимир Хрюнов заявил «СЭ», что российский боец Олег Тактаров в октябре может провести поединок против соперника из Мексики.

«Пытаемся свести конфликт Олега Тактарова и мексиканцев к тому, чтобы они выделили спортивного представителя и провели бой. Бой Олега Тактарова с мексиканцем, да. Планируем на 27 октября», — сказал Хрюнов «СЭ».

Российский боец Олег Тактаров после ничьей с американцем Джеффом Монсоном в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил о желании провести поединок против соперника из Мексики.

В январе 2022 года стало известно о нападении на Тактарова в Мексике. Инцидент случился из-за того, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили.