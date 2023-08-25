Хрюнов о бое между Тактаровым и Монсоном: «Пока отложили на полочку»

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«Бой между Тактаровым и Монсоном по правилам ММА? Пока это отложили на полочку», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.

25 августа, в пятницу, промоутер Владимир Хрюнов заявил «СЭ» о намерении организовать бой Олега Тактарова против соперника из Мексики.