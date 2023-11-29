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Сегодня, 19:47

Тактаров рассказал, какой видит Россию через 10 лет

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, какой видит Россию через 10 лет.

«Сейчас все повернулось к тому, что мы развиваемся, — сказал Тактаров журналистам. — Понимаете, я хотел сказать словами «Вовчика малого». Я, конечно, не экономист, но понимаю к чему мы идем. Мы идем к тому, чтобы было какое-то равноправие в мире. Чтобы гегемоны, это Британия и США, чтобы они все-таки встали в круг, взялись за руки со всем остальным миром и не старались под себя все это. То, к чему все шло собственно. Тут должна быть и просто сила и, конечно, мягкая сила. Здесь экономисты должны теперь сражаться и политики. Одна из причин, почему я аккумулировал свою энергию, я считаю, что через полгода надеюсь моя энергия пригодится, когда надо будет налаживать какие-то контакты, которые были упущены, потому что я в общем-то старался думать... Ну не думать, а действовать и жить так, чтобы принести максимальную пользу именно в этот период».

17 декабря Тактаров проведет матч по длинным нардам против Джеффа Монсона.

В августе Тактаров поединок с Монсоном по правилам бокса. Итогом стала ничья

Джефф Монсон
Олег Тактаров
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