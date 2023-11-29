Тактаров разнес любителей шансона: «Понимаю, что они таксисты бывшие и дебилы»

Легендарный боец ММА Олег Тактаров рассказал о негативном отношении к любителям шансона.

«Ну это самое было, как в 90-е. Включат шансон, Шуфутинского и еще кого-то. Я понимаю, что они таксисты бывшие, я понимаю, что это дебилы, понимаешь? Это сейчас они братки. А я всегда ходил в костюмчике, галстук надевал, понимаешь? Мне наоборот — всегда нравилось, включу что-то талантливое. Если кто-то что-то вякнул — сразу в дуню, если кто-то что-то вякал! Обычно никто ничего не вякал. Вот и все. Это для них «адидасосвкие» костюмы, ботинки «саламандер», была такая униформа защиты. Типа «я принадлежу вот этому обществу, ребята, меня тут не трогайте». А зачем?! Когда ты уверенный в себе человек, зачем мне одеваться как снеговики во все белое. Одевайся как тебе нравится, ходи интеллигентно.

В Москве, кстати, в то время и было, тогда уж не буду называть, чтобы не идеализировать ребят, но это нормальные ребята были, которые возглавляли тут... Они всегда одевали костюмчик, всегда все прекрасно было. Никогда не было вот этого вот «Владимирский централ, ветер северный», в «адидасовском» костюме, я их не видел никогда. Никогда не видел в малиновых пиджаках. Все одевались хорошо. Это были сильные люди. А слабые люди — они и рэп будут, если им нравится, они будут и одеваться как все «братва». Сейчас еще фильм придумали вот этот про казанскую... К чему это приведет — не знаю. Ни к чему хорошему, потому что слишком популярны такие вещи, к сожалению», — сказал Тактаров журналистам после пресс-конференции, посвященной турниру по нардам.

В августе Тактаров провел бой по боксу против Джеффа Монсона. Итогом противостояния стала ничья.