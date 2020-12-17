Тактаров рассказал, как отказал Гаю Ричи

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров рассказал во время прямого эфира в Instagram, как отказался играть роль в фильме «Рок-н-рольщик» (2008 год) британского режиссера Гая Ричи.

«Был я в Англии, и хотелось бы, конечно, сняться у британского режиссера, — сказал Тактаров. — Но мужу Мадонны (Гаю Ричи. — Прим. «СЭ»), когда он сказал мне сыграть кого-то из охранников, а мой партнер из фильма «15 минут славы» Карел Роден получил роль Омовича, я сказал: нет, я не буду этого делать, мне будет неудобно смотреть в глаза моим российским фанатам. Приятно, конечно, но... Вы, наверное, знаете историю, что я тренировал его в Беверли-Хиллз — по джиу-джитсу, [Ричи] увлекался и дзюдо, и джиу-джитсу. Приятный вроде парень, но знаешь... Мне ничего легко никогда не давалось. Дай материал, сделаем пробы, посмотрим, кто будет лучше, а так — по знакомству, по дружбе — получать роль охранника — как-то это не мое дело».