Дикая африканская радость. Как за Нганну болели в Камеруне. Видео

ESPN MMA в Twitter 28 марта опубликовал видео, как камерунские болельщики радуются победе Фрэнсиса Нганну над Стипе Миочичем на турнире UFC 260.

Как видно на кадрах, камерунские поклонники единоборств собрались большим числом и вместе смотрели за ходом поединке. А после нокаута резко сорвались с мест и начали праздновать.

This was the scene in @francis_ngannou's hometown of Bati?, Cameroon at the moment he became a world champion ?? #UFC260



(via fight_and_write/Instagram) pic.twitter.com/EVEUsPNuZC