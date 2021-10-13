Президент UFC назвал невероятным бой Фьюри и Уайлдера

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поединке чемпиона WBC в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.

«Боксу был нужен этот поединок. Это был невероятный бой. Тайсон вышел с весом 125,5 кг, и дрался так, как дрался. Он побывал в нокдауне, поднялся и продолжил поединок. Это именно то, что нужно боксу. Я рад, что такой бой состоялся. Поздравляю обоих боксеров и весь мир бокса», — приводит слова Уайта BJPenn.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету 33-летнего британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.