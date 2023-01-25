Тактаров: «Федор Емельяненко вышел на правильную финишную прямую»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о прощальном поединке Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

«В последние годы Федор меня все больше радует, только с каждым боем я все сильнее переживаю за его здоровье, потому что, когда тебе чуть-чуть за 30, многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным. Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашел себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек.

Думаю, Федор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует. Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Федор вышел на правильную финишную прямую. Переживаем только за его здоровье», — приводит Metaratings слова Тактарова.

Поединок Федора Емельяненко с Райаном Бейдером состоится 5 февраля в Чикаго (США).