Тактаров оценил перспективы Тайсона в MMA

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров в Instagram оценил шансы знаменитого боксера Майка Тайсона в поединке по правилам в ММА. Ранее россиянин обратился к 53-летнему американцу, который хочет вернуться в бокс, чтобы проводить выставочные бои.

«По ММА ему ловить вообще нечего. 20 сек», — ответил экс-чемпион UFC на вопрос про вызов Тайсона на бой по правилам ММА.

Также он ответил на замечание подписчика о том, что Тайсон не будет драться с ним: «Что Сталин говорил? Попытка не пытка».