Тактаров обеспокоен происходящим с Петром Яном: «Чувствую, что-то не то»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров обеспокоен тем, какой период наступил в карьере чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

В ночь на 13 декабря Ян должен был провести бой с американцем Алджамейном Стерлингом, но поединок был перенесен на неопределенный срок по неизвестной причине.

«Мне про Петра Яна рассказали года три назад, я посмотрел его бой, который он якобы проиграл (с Магомедом Магомедовым в АСВ в 2016 году. — Прим. «СЭ»), вижу — парень будет чемпионом UFC, — сказал Тактаров во время прямого эфира в Instagram в понедельник. — Я за год или два до его чемпионства сказал, что он 100-процентно будет чемпионом UFC. У него тогда было очень мало подписчиков, а у меня было очень много хейтеров, который стали писать «да он китаец, да он никто и звать его никак». Писать-то можно все что угодно. Для этого вы у меня и есть — мои писатели».



«На самом деле у Петр Яна сейчас очень непростой период, — отметил легендарный боец. — Чувствую, что-то с ним не то происходит. Хотелось бы его отправить... Как в свое время Хабиб тренировался в Америке без всяких лизоблюдов, пополизов. Тренировался себе спокойно и тренировался. Научился по-английски говорить, что тоже важно. Ты же должен после победного боя не по-русски, а по-английски все сказать, чтобы зрители тебя прочувствовали, чтобы твой бой с Сехудо или с кем-то они хотели. Тогда зарабатывать будешь миллионы, и знать тебя будет вся страна».



«А Петру вообще здорово. Он может «Хуавэй» рекламировать, китайские товары (у Яна дед китаец. — Прим. «СЭ»). Сказать, что у меня есть китайская кровь, дайте-ка не ребятки контракт на пару миллиончиков долларов», — добавил Тактаров.

Петр Ян — чемпион UFC в легчайшем весе. Россиянин проведет первую защиту титула в поединке против Алджамейна Стерлинга. Бой должен был состояться в декабре, но сорвался по личным для российского спортсмена причинам.