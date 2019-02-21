Тактаров - об истории Кокорина и Мамаева: "Если скажу, что знаю об этом - окажусь в подвалах рядом с ними"

Известный в прошлом боец UFC Олег Тактаров заявил, что знает неизвестные подробности в деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Вы высказывались про историю Кокорина с Мамаевым в духе того, что весь процесс – это показуха. Что вы думаете про их дело?

– Я не думаю, я знаю, что там было. Но сказать не могу, потому что если скажу, то окажусь в подвалах рядом с ними. Все больше людей начинают задумываться. Да, я посмотрел какое-то непонятное видео, но вы знаете, почему в профессиональном реслинге бьют стульями по голове? Чтобы не причинить вреда здоровью. Выглядит ужасно, по это по телевизору, а в жизни ноль повреждений.

– То есть, стулом нельзя покалечить?

– Можно, если ребром ударить. Конечно, они балбесы, я поэтому и предостерегаю Хабиба толпой что-то делать. Чтобы не получилось такого, а то потом не вытащишь. Я знаю, какие слова говорил этот чиновник, но я не могу их произнести в интервью. Знаю, что говорил это наглый водитель, который чувствовал, что у него есть покровитель. За эти слова на Урале бы закопали и никогда не нашли. А здесь ребята просто лещей надавали и сейчас сидят, типа им урок. Наверно, это урок другим, что закон можно вот так вот перегибать. (Михаил Потапов)

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