Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение Александра Волкова от Сирила Гана.

«Я хотел проснуться, открыть телефон и увидеть хорошие новости, — сказал Тактаров. — Тут не то, что предчувствие, оно же всегда на чем-то основано. Предчувствие у меня были немножко другие, и это можно понять, прочитав мой прогноз на UFC Russia. Но я не говорил, кто выиграет, а кто проиграет, потому я ставил знак вопроса — хватит ли у Александра дыхалки продержать гейм-план? Достаточно ли у него базы, и есть ли она вообще для того, чтобы он вел рваный поединок?»

Бой состоялся в ночь на 27 июня на турнире UFC Fight Night 190. Ган победил единогласным решением судей.

«После первого раунда было видно, что он [Волков] боится устать, — отметил Тактаров. — Он чувствовал, что что-то не так, он тяжеловато двигался на ногах, может быть, что-то со здоровьем. Может, недовосстановился от коронавируса. Но я не видел, чтобы он был где-то в горах или залах, где надо прям выживать, готовился. Вот Петр Ян ездит тренироваться куда-то в Хасавюрт. Когда проезжал этот город, я радовался, что нашу машину по дороге не взорвали. Ринат Фахретдинов, который недавно получил контракт с UFC, он тоже в горах тренируется. Там в туалет пойдешь, присядешь — устанешь. А он там тренируется, хотя вырос в местности, где нет даже холмов».