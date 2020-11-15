Тактаров — о Харитонове и Яндиеве: «Они оба полные м***»
Победитель турнира UFC6, актер кино Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов ММА Адама Яндиева и Сергея Харитонова.
— У меня два стихотворения про это есть, — начал Тактаров. — Я прислал одно сейчас. (Орфография и пунктуация сохранены.)
«Служить в полицию идут не только трусы Пример здесь дагестанец Магомед
Бывают смелые «Урусы»
Смел Зелимхан был (не Ютубный), что абрек
Но люди судят нацию по прессе,
семья, работа — на поездки денег нет
активно лишь участвуют в процессе
Про футболистов и про разный бред
А истина всегда посередине
Об этом нужно всем не забывать
Кто есть Тумсо, не знал я и в помине
Пока account мне не стали засирать
Когда толпа на одного, то нужно защищаться
И в методах ограничений нет
Не стоит только в крайности бросаться
«Держись за Правду» — мой совет».
— Вы хотите сказать, что правду мы до конца не узнаем?
— А что тут узнавать? Они оба мудаки, причем полные.
— Как вы считаете, надо наказать Яндиева за эту драку?
— Я думаю, что правда посередине. Я же написал уже все в стихотворении. (Константин Колмаков)