Победитель турнира UFC6, актер кино Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов ММА Адама Яндиева и Сергея Харитонова.

— У меня два стихотворения про это есть, — начал Тактаров. — Я прислал одно сейчас. (Орфография и пунктуация сохранены.)

«Служить в полицию идут не только трусы Пример здесь дагестанец Магомед

Бывают смелые «Урусы»

Смел Зелимхан был (не Ютубный), что абрек

Но люди судят нацию по прессе,

семья, работа — на поездки денег нет

активно лишь участвуют в процессе

Про футболистов и про разный бред

А истина всегда посередине

Об этом нужно всем не забывать

Кто есть Тумсо, не знал я и в помине

Пока account мне не стали засирать

Когда толпа на одного, то нужно защищаться

И в методах ограничений нет

Не стоит только в крайности бросаться

«Держись за Правду» — мой совет».

— Вы хотите сказать, что правду мы до конца не узнаем?

— А что тут узнавать? Они оба мудаки, причем полные.

— Как вы считаете, надо наказать Яндиева за эту драку?

— Я думаю, что правда посередине. Я же написал уже все в стихотворении. (Константин Колмаков)