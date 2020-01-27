«Та же цель, ничего не меняется». Хабиб готовится побить Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил новую запись в своем Instagram.

— Та же цель, ничего не меняется, — написал российский боец, добавив хештеги UFC 249, Бруклин и чемпион в легком весе.

18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

35-летний Тони «Эль Кукуй» Фергюсон провел в ММА 28 боев, одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Его последний до UFC 249 поединок — с американцем Дональдом Серроне на UFC 238 в июне 2019 года, который он закончил техническим нокаутом во втором раунде.