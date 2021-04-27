Первый номер рейтинга полусредневесов Колби Ковингтон не впечатлен выступлением действующего чемпиона Камару Усмана в матче-реванше с Хорхе Масвидалем.

«Я не впечатлен. Разве вы, ребята, не видели, как он [Усман] задыхался в конце первого раунда? Я имею в виду Марти [Камару Усман], он же первое лицо ЭПО [один из видов допинга — Прим. «СЭ"], — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Итак, я не увидел ничего особенного. Во всяком случае, ему нужно найти нового химика, нового ученого, чтобы он изобрел новые препараты для него, потому что он выглядел дерьмово. Он сдох в конце первого раунда. В таком состоянии в бою со мной он и трех раундов не продержится.

А чего мы ожидали? А что такого в послужном списке Уличного Иуды [Хорхе Масвидаля], 20 поражений? Смешно смотреть на этого парня, — продолжил Ковингтон. — Я собираюсь стать чемпионом, когда через пару месяцев побью Марти Фейкньюсмана. Зачем мне драться с проходным бойцом, парнем, который потерпел два поражения подряд, только что потерял сознание на самой большой сцене. Он очень хрупкий. У него слабый подбородок".

Усман нокаутировал Масвидаля в минувшие выходные на UFC 261 в Джексонвилле. Нигерийский чемпион находится на втором месте в списке лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Ковингтон последний бой провел против Тайрона Вудли, которого он победил досрочно в пятом раунде.