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Сегодня, 21:22

Сулумов: «Планирую оставаться бойцом Fight Nights»

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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов рассказал «СЭ» о дальнейших планах.

 — Прокомментируйте слухи о вашем возможном переходе в АСА или «Наше Дело».

— Я планирую оставаться бойцом организации АМС Fight Nights, меня тут все устраивает! Да, я хочу в ближайший год провести очень громкие бои на разных площадках. Да, я открыт для супербоев, объединительных поединков с чемпионами других лиг, для шумных историй, но нужно будет договариваться с Fight Nights. Уверен, что организации найдут общий интерес, чтобы история была выгодной для всех. И я сделаю так, что имя чемпиона АМС Fight Nights в легком весе будут знать все в индустрии ММА, включая Анатолия Сульянова.

— Насколько высока вероятность боя с Мохаммедом Хейбати?

— Я знаю, что Камилу Гаджиеву этот бой интересен, а если интересно ему, то, значит, будет интересно практически всем любителям ММА. Если он считает, что Хейбати заслужил титульный бой со мной, то погнали. Я стал чемпионом АМС Fight Nights, но мой стальной подход к делу не изменился. Я дерусь со всеми, кого мне дает лига. Но, как чемпион, я имею свои желания и предпочтения. И мне было бы интереснее встретиться с Персом для начала по правилам бокса, и если он сумеет удивить меня своим спортивным уровнем, то я бы с удовольствием дал ему право оспорить мой чемпионский пояс в легком весе. Решающее слово здесь будет оставаться за Камилом Гаджиевым. Я буду готов к любому варианту.

— Магомед, вы сегодня планируете присутствовать на турнире «Нашего Дела», соведущим ивента будет ваш возможный оппонент Эдуард Вартанян. Будет ли у вас фейс ту фейс с Эдуардом на турнире?

— Почему бы нет? Понимаю, что этот бой маловероятен, и мы с Эдуардом в первую очередь бойцы лиг Fight Nights и АСА, я бы предпочел подраться с Вартаняном на площадке Fight Nights, но если «Наше Дело» решит устроить бой, то я зайду в клетку составить компанию Эдуарду и Армену (Гуляну, спортивный директор организации «Наше Дело». — Прим.). А может, публика потребует нашего фейс-ту-фейс?

На счету 26-летнего Сулумова 11 побед и 2 поражения в ММА.

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