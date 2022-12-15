Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:46

Шон Стриклэнд о задержании Адесаньи: «Америка, ты меня разочаровываешь»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американский средневес Шон Стриклэнд (25-4) прокомментировал задержание Исраэля Адесаньи (23-2) в аэропорту Нью-Йорка после боя с Алексом Перейрой (7-1) из-за того, что нигериец пронес с собой кастет.

«Если бы он был настоящим мужиком, он бы носил пистолет, а не кастет, — сказал Стриклэнд на пресс-конференции UFC. — В его стране, наверное, даже нельзя пользоваться ножом. Может быть Перейра напрочь отшиб ему мозги.
Почему в большинстве штатов нельзя носить с собой кастет? Я этого не понимаю. Я могу прямо сейчас достать ружье, но не могу носить кастет? Америка, ты меня разочаровываешь. Черт возьми, ударьте меня кастетом, а затем пристрелите».

Стриклэнд подерется с Джаредом Каннонье (15-6) 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

1
0
Читайте также
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лобов подаст на Макгрегора в суд за клевету и запугивания

Энтони Смит назвал бойца, против которого он хочет подраться
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости