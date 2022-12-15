Лобов подаст на Макгрегора в суд за клевету и запугивания

Бывший боец UFC Артем Лобов (13-15) планирует подать в суд на бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) за клевету и «согласованную атаку в соцсетях» с целью запугать, пишет Independent.

Ранее Лобов подал на Макгрегора иск с целью взыскать с него долю с продажи виски Proper No. Twelve. В интервью TalkSport Лобов говорил, что он предложил ирландцу создать виски, добавив, что для этого он один договаривался со всеми бизнес-партнерами.

Виски Proper No. Twelve поступил в продажу в сентябре 2018 года. В 2021 году Макгрегор продал контрольный пакет акций компании Proximo Spirits за 600 миллионов долларов.