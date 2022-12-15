Энтони Смит назвал бойца, против которого он хочет подраться

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) заявил, что он хочет подраться против шотландца Пола Крейга (16-5) из-за того, что у него сорвался бой с Джамалом Хиллом (11-1).

«Есть пара человек, с которыми мне было бы интересно провести бой, — сказал Смит в интервью The MMA Hour. — Бой Джонни Уокера и Пола Крейга суперинтересный, и, честно говоря, Уокер меня не особо волнует. Я всегда хотел встретиться с Полом Крейгом. Никакого неуважения, просто выйти и подраться. Он классный парень, и он утверждает, что у него лучшее джиу-джитсу в дивизионе. Я с этим не согласен. Было бы интересно посмотреть, чье джиу-джитсу лучше».

Крейг подерется с Джонни Уокером (19-7) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.