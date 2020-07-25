Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова. Поединок стал главным событием вечера боев ACA 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

— Самочувствие отличное. Я доволен тем, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнес, — цитирует vsesport.ru Емельяненко. — Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов я не чувствовал никакой опасности от него. Все, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стремная победа Исмаилова. Пусть засчитает ее себе, а я себе это поражение считать не буду.

Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия. Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку. А активные действия заключаются не в одиночных ударах и создании видимости, что идет атака, а связке, которая к чему-то приводит. Любой боец начинает бить для того, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше — добивание. А Исмаилов — по одному удару: тук, тук, тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана.