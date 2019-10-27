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Страшный удар в пах вынудил бойца прекратить бой. Видео

12:49
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Бой между американскими тяжеловесами Джейком Хагером и Энтони Гарреттом на турнире Bellator 231 был признан несостоявшимся.

В конце 2-й минуты первого раунда Хагер в клинче ударил Гарретта коленом в пах. Гарретт с криком упал на канвас, после чего не смог продолжить поединок.

37-летний Хагер пришел в ММА из профессионального рестлинга. На его счету две победы в двух боях Bellator. У 29-летнего Гарретта — 4 победы, 2 поражения.

В феврале по той же причине был признан несостоявшимся поединок между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом на шоу Bellator 215. Митрион ударил Харитонова в пах уже на 15-й секунде боя.

Реванш состоялся в августе — 39-летний Харитонов нокаутировал 41-летнего Митриона во втором раунде.

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