Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи

Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. Поединок закончился в середине второго раунда, Ли отправил Гиллеспи в глубокий нокаут, сначала нанеся правый оверхенд, а затем — левый хай-кик.

Kevin Lee vs Gregor Gillespie.



God tier combo.



Starry night.



GAME OVER ! pic.twitter.com/BB9aUpRC2d — Big Boss (@LordBalvin) November 3, 2019

На счету 27-летнего Ли 18 побед и 5 поражений. Для 32-летнего Гиллеспи данное поражение стало первым в карьере при 13 победах.

