Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи

05:35

Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. Поединок закончился в середине второго раунда, Ли отправил Гиллеспи в глубокий нокаут, сначала нанеся правый оверхенд, а затем — левый хай-кик.

На счету 27-летнего Ли 18 побед и 5 поражений. Для 32-летнего Гиллеспи данное поражение стало первым в карьере при 13 победах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир