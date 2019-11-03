Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи
05:35
Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. Поединок закончился в середине второго раунда, Ли отправил Гиллеспи в глубокий нокаут, сначала нанеся правый оверхенд, а затем — левый хай-кик.
Kevin Lee vs Gregor Gillespie.— Big Boss (@LordBalvin) November 3, 2019
God tier combo.
Starry night.
GAME OVER ! pic.twitter.com/BB9aUpRC2d
На счету 27-летнего Ли 18 побед и 5 поражений. Для 32-летнего Гиллеспи данное поражение стало первым в карьере при 13 победах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...