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Страшный нокаут на шоу UFC в Мексике. Добивание было явно лишним

06:00

Американский боец Стивен Петерсон, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), нокаутировал мексиканца Мартина Браво во втором раунде.

29-летнему Петерсону удался удар рукой с разворота (бекфист), после чего 26-летний Браво упал на настил октагона без сознания. Тем не менее американец ударил соперника еще раз.


Теперь у Петерсона 18 побед и 9 поражений в ММА. У Браво — 11 побед, 3 поражения. Причем мексиканец проиграл три последних поединка (все — в UFC).

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