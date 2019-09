Страшный нокаут на шоу UFC в Мексике. Добивание было явно лишним

Американский боец Стивен Петерсон, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), нокаутировал мексиканца Мартина Браво во втором раунде.



29-летнему Петерсону удался удар рукой с разворота (бекфист), после чего 26-летний Браво упал на настил октагона без сознания. Тем не менее американец ударил соперника еще раз.

Absolutely disgusting spinning backfist KO by Ocho Peterson ?



Bravo was lights out before he hit the ground. #UFCMexico pic.twitter.com/HIM9JDalGW