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Стивен Томпсон подтвердил, что UFC не заплатила ему денег за отмененный бой с Мишелем Перейрой

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) рассказал, что UFC не выплатила ему компенсации за отмененный бой с Мишелем Перейрой (28-11).

«В данный момент мой менеджмент ведет переговоры с UFC, — сказал Томпсон в эфире программы The MMA Hour. — Пока мне ничего не заплатили. Я знаю, что президент UFC Дана Уайт в отпуске. Этот парень — трудоголик, и это вполне заслуженно, но я чувствую, что UFC поступит со мной правильно.

Я сделал все, что должен был сделать. Я старался быть максимально честным, когда речь шла о подписании контрактов и их соблюдении. Я сделал все, что они хотели от меня, и я чувствую, что они сделают все правильно. Переговоры еще ведутся. Думаю, они ждут, когда Дана Уайт вернется из отпуска, и тогда мы начнем действовать. Но на данный момент мне ничего не заплатили.

Я буду разочарован, если мне не выплатят компенсацию. Я готов был драться, не сделал ничего плохого, в отличие от своего соперника. Но я, как настоящий оптимист, чувствую, что они поступят со мной правильно. Поэтому сейчас я все еще улыбаюсь.

Многие люди не понимают, что такое подготовка к бою. Сколько денег ты тратишь, каких людей ты привлекаешь для тренировок, какие у тебя тренеры. У меня пять тренеров, плюс диетолог, плюс физиотерапия, на которую я сейчас трачу больше. В прошедшие выходные я был самым возрастным парнем в карде. Ты тратишь много денег на подготовку к бою. Я стараюсь не думать об этом, но люди не знают, через что ты проходишь и сколько стоит лагерь».

Томпсон должен был подраться с Перейрой на UFC 291, однако бразилец не уложился в весовую категорию, а Томпсон отказался драться в промежуточном весе. В итоге поединок был отменен.

Мишел Перейра
Стивен Томпсон
ММА
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