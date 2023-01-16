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Сегодня, 07:45

Стипе Миочич отреагировал на анонс боя Джонса и Гана

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заявил о готовности провести бой с победителем поединка Джон Джонс (26-1) — Сирил Ган (11-1).

«Мне нравится бой 4 марта. Я подерусь с победителем в июле», — написал Миочич в Twitter.

Миочич в последнем бою проиграл Франсису Нганну (17-3) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 марта 2021-го на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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