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Стерлинг: «Один удар Муньоса весил в три раза больше, чем три удара Яна»

Стерлинг заявил, что у Педро Муньоса удар сильнее, чем у Петра Яна
Никита Горшенин
Корреспондент
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Педро Муньос бьет намного сильнее, чем Петр Ян, заявил в интервью «СЭ» чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

«Один удар Педро весил больше, чем три удара Яна. Поверьте, удары Педро не очень приятны на вкус», — сказал Стерлинг в интервью «СЭ».

Стерлинг дрался с Муньосом в июне 2019 года и победил единогласным решением судей.

Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля рано утром по московскому времени на турнире UFC 273. Это будет реванш. В их первом бою Стерлинг победил при помощи дисквалификации Яна — россиянин выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Сейчас американцу принадлежит титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян же в октябре стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Кори Сэндхагена.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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