«Это будущий чемпион». Стерлинг оценил Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в интервью «СЭ» поделился мнением насчет силы Умара Нурмагомедова — бойца UFC, троюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

— Как вам Умар Нурмагомедов, видели его бои?

— Конечно, я смотрю все бои в легчайшем дивизионе. Умар — очень-очень жесткий боец, он молод, хорошая борьба, хорошие, динамичные кики. Думаю, когда он встретится с очень хорошим грэпплером, у него будут проблемки, но в целом для него потолок — только небо. Мне кажется, это будущий чемпион, но посмотрим, что будет дальше, каких соперников UFC будет подбирать ему и как он с ними будет справляться.

На счету 26-летнего Нурмагомедова 14 побед в 14 боях в ММА (2-0 в UFC).