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Стерлинг считает себя королем без короны после несостоявшегося боя с Яном

11:25
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Алджамейн Стерлинг прокомментировал журналистам ESPN срыв боя против чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Российский боец подтвердил, что поединок состоится, но немного позже.

«Сейчас мне не интересен бой за временный титул. Ян имел хороший шанс приблизиться к вершине, но им не воспользовался. Я боролся против более сильных соперников, чем россиянин. Хотя и у него оппоненты тоже не промах. Считаю, что я сейчас король без короны в своем весе, просто нужно выйти в октагон и доказать это», — сказал Стерлинг.

27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

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