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Ян назвал причины отмены защиты титула UFC со Стерлингом

21:52
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Российский боец ММА Петр Ян в прямом эфире Instagram рассказал о том, почему был отменен его поединок с Алджамейном Стерлингом.

«Все в силе, просто сроки подвинулись на месяц-полтора, но все в порядке, — сказал Ян. — Есть небольшие проблемы с перелетом и визой. Решили перенести на следующий год. Много неуместных вещей пишут. Всему свое время. Тренировки продолжаются».

27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

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