Стерлинг назвал имена бойцов, с которыми он хочет подраться после боя с Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) заявил, что после боя с Петром Яном (16-2) он хотел бы провести поединки против Жозе Альдо, Доминика Круза и Ти Джея Диллашоу.

«Реванш с Яном — это большой бой, — сказал американец в интервью The MMA Hour. — Вишенка на торте. Но тем не менее это всего лишь еще один бой в моем резюме. Не могу дождаться, чтобы выйти в клетку и уже наконец закончить эту главу в своей жизни.

Я уже хочу раскрутить бой против Диллашоу, или Альдо, или Круза, кого-то следующего. Есть много громких имен, бои с которыми укрепят мое наследие. В будущем я хочу сказать: «Я дрался с этими парнями, и я их всех победил». Вот, что сейчас у меня в голове".

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.