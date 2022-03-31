Александр Емельяненко обратился к Джигану, с которым он должен был провести бой 4 ноября 2021 года

Российский боец Александр Емельяненко обратился к рэперу Джигану, с которым он должен был подраться 4 ноября 2021 года на «ВТБ Арене» в Москве по правилам бокса.

«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» — написал Емельяненко в Telegram.

Ранее Емельяненко отклонил бой с актрисой Еленой Берковой, которая вызвала его сразиться по правилам ММА. «Леночка , мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии, — написал Емельяненко в Telegram. — Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху. Ну и самое главное — я не бью женщин. Но если вы все же хотите договориться о бое, договоритесь с Сережей Харитоновым, он любит договорняки».

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.