Стерлинг хочет провести бой с Яном в декабре

Боец легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг надеется, что подерется против действующего чемпиона в этой весовой категории Петра Яна до конца нынешнего года.

— Я следующий в очереди за титулом. Я понимаю, о чем говорит Дана Уайт, мол, ты можешь не драться, если не желаешь этого, ведь вокруг COVID-19 и все дела, — приводит слова Стерлинга MMA Junkie. — Можно не драться, если не хочешь рисковать, но я считаю, что уже раз 10 победил COVID, поэтому я готов к бою. Сейчас просто набираю форму и надеюсь, что бой состоится в первую или вторую неделю декабря.

Это именно тот поединок, который нужно организовать. Я думаю, болельщики хотят его увидеть. Вокруг этого парня много хайпа, и мне не терпится забрать себе его славу.

Всего на счету 27-летнего Яна 15 побед при 1 поражении.