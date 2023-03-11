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Сегодня, 11:08

Магомед Магомедов: «Усман Нурмагомедов значительно вырос»

Мария Гусева
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Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов прокомментировал победу россиянина Усмана Нурмагомедова над американцем Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.

«В Bellator рассчитывали если не на победу Хендерсона, то на его медийность, которая опережает популярность Усмана, — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова. — Его главный козырь — выносливость. Главный козырь Нурмагомедова — болевые приемы. Бенсон успел восстановиться, но Усман использовал свои навыки. Мне понравилось, что он не спешил. Нанес удары, понял, что они не проходят, осмотрелся, забрал спину. Нурмагомедов заметно вырос. Он не тратил все силы. Хендерсон известен живучестью. Поэтому Усман все сделал четко.

Я боялся не за навыки Усмана, а за то, что он еще молод. Могла сказаться нехватка опыта. Статус поединка порой давит на молодых бойцов. Но сейчас видно, что Нурмагомедов этот период прошел, он морально вырос. Еще хотел сказать про удар ногой, который привел к нокдауну. Это удар из тайского бокса. Такой удар выполняется для того, чтобы соперник опустил руки. Хитрость. Он очень эффективен. Это база Усмана, у него длинные ноги и он гибкий. Чистая тайская база. Мышечная память никуда не ушла".

На турнире Bellator 292, который завершился в ночь на 11 марта в США, Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде. Американец после поражения завершил карьеру. Теперь на счету Усмана 17 побед и 0 поражений в ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Усман Нурмагомедов
ММА
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