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Магомед Магомедов: «У Муртазалиева есть все шансы стать чемпионом Bellator в среднем весе»

Мария Гусева
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Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов прокомментировал победу российского средневеса Халида Муртазалиева над американцем Тони Джонсоном на турнире Bellator 292.

«Халид — очень перспективный боец, — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова. — Мне нравится его хладнокровие. Он уверенный в себе боец, не переживает перед боями. У него бойцовский менталитет. Не в обиду будет сказано, возможно, это связано со смертью его отца, но Муртазалиев стал мягче к соперникам. Помню, как он пахал в зале, как он дрался в России. Это был отморозок. Будучи молодым пацаном, он выиграл на клубном чемпионате у крепкого Магомеда Мусаева. Все были в шоке от его победы над зрелым бойцом.

У Халида есть все шансы выиграть пояс в 84 кг. У него большой козырь, которого нет у Анатолия Токова. Многие обижаются, когда я говорю про борьбу. Но при чем борьба, если человек мастер спорта по самбо. Это работа в куртке, подсечки. У Халида есть сильная борьба. Он может с корпуса перевести, с ноги и грэпплинг на высоком уровне. Ему нужно просто обосноваться в Bellator. Сейчас он аккуратно сделал свою работу. Пока Муртазалиев ищет себя в клетке, чтобы чувствовать как дома".

Теперь на счету 29-летнего россиянина 15 побед и 3 поражения в ММА, у 39-летнего Джонсона 9 побед и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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