Магомедов прокомментировал победу Шаблия над Мусаевым на турнире Bellator 292

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов отреагировал на победу Александра Шаблия над Тофиком Мусаевым на турнире Bellator 292.

«По именам встречались два главных претендента на титул, если бы не было самого Гран-при. Но сам бой не выглядел таковым. Думаю, он проходил по плану Шаблия. Саша хотел посмотреть на работу Мусаева в стартовых раундах, как он будет бороться, как драться. Александр наголову выше Тофика ментально, бойцовским IQ. Он способен менять стратегию, он изучает соперника, постоянно думает, а не просто пашет в зале. Он всегда готов к соперникам. Шаблий психологически выиграл бой. Уже с конца второго раунда Мусаев начал сдавать. Александр это заменил и понял, как работает Тофик. К концу четвертого или в середине пятого он мог удосрочить соперника», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru

Шаблий победил Мусаева техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов Bellator.

Бойцы сразились на турнире Bellator 292, который состоялся в ночь на 11 марта в США.

Соперником Шаблия в полуфинале Гран-при Bellator станет победитель боя Патрисиу Фрейре — Эй Джей Макки.