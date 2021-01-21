Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Федора Емельяненко

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией российский боец Федор Емельяненко чувствует себя хорошо, информирует ТАСС.

«Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел бы организовать прощальный бой Емельяненко в Москве на большом стадионе.