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Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Федора Емельяненко

15:30
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Госпитализированный с коронавирусной инфекцией российский боец Федор Емельяненко чувствует себя хорошо, информирует ТАСС.

«Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел бы организовать прощальный бой Емельяненко в Москве на большом стадионе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10515817

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