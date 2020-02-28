Стало известно имя первого соперника Умара Нурмагомедова в UFC. Им станет американец Хантер Азур.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 249, на котором также будут драться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он подписал контракт с организацией в четверг, 27 февраля. 24-летний россиянин провел 12 поединков в ММА и во всех одержал победы. На счету 27-летнего Азура — 8 побед в 8 боях.