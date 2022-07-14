Бадюк поделился ожиданиями от боя Гаджи Автомата против Фернандо Родригеса

Российский спортсмен, актер и бизнесмен Сергей Бадюк назвал фаворита боя между Гаджи Автомат Наврузовым и Фернандо Родригесом.

«Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса обещает быть интересным. Во-первых, он идет по правилам MMA, и Гаджи, как мне кажется, с одной стороны, достаточно серьезно рискует, но он моложе, быстрее, физически сильнее. Все будет зависеть от того, как он готовил свои борцовские навыки, защиту. Шанс у него есть», — приводит слова Сергея РЕН ТВ.

Также он отметил, что у бразильского бойца имеется опыт именно в поединках по правилам MMA, и это его козырь.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.