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Сегодня, 11:51

Бадюк поделился ожиданиями от боя Гаджи Автомата против Фернандо Родригеса

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Российский спортсмен, актер и бизнесмен Сергей Бадюк назвал фаворита боя между Гаджи Автомат Наврузовым и Фернандо Родригесом.

«Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса обещает быть интересным. Во-первых, он идет по правилам MMA, и Гаджи, как мне кажется, с одной стороны, достаточно серьезно рискует, но он моложе, быстрее, физически сильнее. Все будет зависеть от того, как он готовил свои борцовские навыки, защиту. Шанс у него есть», — приводит слова Сергея РЕН ТВ.

Также он отметил, что у бразильского бойца имеется опыт именно в поединках по правилам MMA, и это его козырь.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1000151-akter-badiuk-nazval-favorita-boia-gadzhi-avtomata-protiv-rodrigesa
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