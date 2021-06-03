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Немков включил Макгрегора в топ-3 сильнейших бойцов MMA

11:53
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Чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Вадим Немков назвал лучших бойцов MMA.

«Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и, наверное, Конор Макгрегор», — цитируют Немкова «Изветия».

Немков готовится к поединку с американцем Энтони Джонсоном. Точная дата боя еще не известна, но ориентировочно турнир планируют провести в июле. Победитель получит шанс сразиться в финале за главный приз — 1 миллион долларов.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1165635/kirill-plankin-aleksei-fomin/v-bellator-konkurentciia-v-moem-vese-seichas-vyshe-chem-v-ufc

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