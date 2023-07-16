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Сегодня, 08:36

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 49

Давид Хачатрян
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Четыре бойца UFC получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам турнира UFC on ESPN 49. Бонус за «Бой вечера» получили Джек Делла Маддалена (15-2) и Бэссил Хафез (8-4), которые дрались в со-главном событии турнира.

Бонус за «Выступление вечера» получили аргентинец Франциско Прадо (12-1), который нокаутировал Оттмана Азайтара (13-2) в первом раунде, и Майра Буэно Силва (11-2), которая победила Холли Холм (15-7) сабмишном во втором раунде.

Турнир UFC on ESPN 49 состоялся 15 июля в Лас-Вегасе, США.

UFC on ESPN 49: результаты всех боев турнира

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